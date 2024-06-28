Про це в етері Суспільного розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади – Юрій Федоренко. Він зазначив, що на Харківському напрямку ворог зазнає шалених втрат, передає 24 Канал.

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Що з просуванням ворога на Харківському напрямку

Юрій Федоренко зазначив, що наразі Росія не має будь-якого просування вглиб нашого оперативного простору.

Сили оборони проводять титанічну роботу щодо вибиття противника із займаних позицій. Вони просто так не відступають, не залишають свої позиції,

– сказав військовий.

Проте він наголосив, що, попри шалені втрати особового складу на Харківському напрямку, людський ресурс окупанти оперативно поповнюють. Однак цю підготовку росіян командир батальйону ударних безпілотників розділив би на дві частини.

"ПВК, на кшталт "Шторм". Вони комплектуються різними категоріями населення Росії: позбавленими волі, антисоціальними елементами, які мають невисокий рівень підготовки, але дуже високий рівень примусу, бо це розхідний матеріал для противника, з ними роблять все, що заманеться", – пояснив Федоренко.

Водночас інша категорія – це контрактники російських військ. Тут, за словами військового, противник робить висновки й краще готує особовий склад, ніж це відбувалось у 2023 році. Тому російські контрактники набагато кращий мають рівень забезпечення, ніж це було раніше.

До цього у Генштабі ЗСУ повідомили, що, станом на 13 годину, тривають бої в районі Вовчанська. На цей час наші воїни відбили чотири з п'яти штурмів противника.