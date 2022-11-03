Оккупанты создают гуманитарную катастрофу с одной целью: новые детали о депортации из Херсона

Россияне создают все условия, чтобы депортировать украинцев с Херсонской области. Сам областной центр уже фактически переживает гуманитарную катастрофу.

Такое мнение 24 канала высказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Ранее сообщалось об истории переселенки из Херсона, покинувшей город из-за "референдума" .

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Гуманитарная катастрофа

Соболевский отметил, что на правобережье Херсона – сложная ситуация, фактически гуманитарная катастрофа. Оккупанты закрывают продуктовые магазины, больницы и т.д., в целом создают все условия, чтобы там невозможно было жить. Сейчас они даже запретили движение по Днепру, потому что раньше люди могли хотя бы что-то привезти на лодках, баркасах и т.д.

Перемещение людей с левого берега на правый они закрыли еще с началом "эвакуации". Для этих людей единственной возможностью попасть в Херсон были лодки. То есть они создают изоляцию Херсона, чтобы как можно больше наших людей соглашались на депортацию,

– заметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Депортация украинцев

Он продолжил, что оккупанты во время "эвакуации" не заинтересованы в том, чтобы люди оставались на левом берегу. Через Крым их вывозят сначала в Краснодарский край, там выдают российские паспорта, чтобы они могли взять жилье в России и получить 100 тысяч рублей помощи.

"Регионы, которые им дальше предлагают, это в большинстве депрессивные регионы России, где есть в наличии жилищный фонд еще с Советского времени. То есть там вообще нет нормального отношения к нашим людям", - подчеркнул Соболевский.

Дефицит товаров, проблемы с лекарством

По его словам, в Херсоне абсолютный дефицит товаров, огромная проблема с лекарством. Они также вывозят медицинское оборудование. А еще превращают гражданские больницы в военные, потому что в них огромное количество раненых.

Гражданское население их не интересует. Кроме того, из Херсона увезли и автомобили скорой помощи. Там вообще гуманитарная катастрофа,

– подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

Украинские патриоты

Он также сказал, что россияне в первую очередь хотят вывезти из Херсона нелояльных украинских патриотов. Население совершенно против присоединения к России. Люди ждут ВСУ и увольнения.

"Оккупанты хотят расселить их по территории России, чтобы там уже пытаться делать ассимиляцию этих людей", - подчеркнул Соболевский.

Соболевский о депортации из Херсона: смотрите видео

Информация от ОК "Юг"

ОК "Юг" также сообщил, что с 6 по 7 ноября в Каховском районе временно оккупированной Херсонской области начнется принудительная эвакуация населения. Об этом заявила так называемая "власть" региона. Кроме того, оккупационные власти временно запретили движение гражданских транспортных средств через Днепр.

Запрет был связан с завершением эвакуации с правого берега Днепра, а также с «усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению»,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

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