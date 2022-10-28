Россия захотела использовать наш опыт, – генерал-лейтенант о ситуации на Юге

Россияне делают вид, что покидают правобережье Херсонщины, сам город. На самом деле, они хотят спровоцировать ВСУ на неудачное наступление, использовать фактически наш опыт, когда мы заявляли о контратаке на Юге, а сами деоккупировали Харьковщину.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее сообщалось о том, что оккупанты могут совершить теракты во время отступления.

Интересно Оккупанты готовят контратаки, – Арестович о ситуации на Херсонщине и потерях россиян

Пропагандистские мероприятия

Романенко отметил, что меры, о которых заявляют оккупанты в последнее время или пытаются осуществить, больше пропагандистского характера. Речь идет об использовании тактического ядерного оружия, "грязной бомбы", подрыва Каховской ГЭС. Так россияне пытаются отвлечь внимание ВСУ, нашего политического руководства и союзников от того, что действительно происходит у захватчиков на Юге.

Путин за всеми этими ширмами пытается остановить ситуацию на ухудшающемся фронте относительно позиции группировки армии России. Представляя это очередное поражение хотя бы оперативного уровня, он понимает, что оно может перерасти в стратегическое. Оно снесет его политически со всеми вытекающими последствиями,

– заметил военный эксперт.

Романенко о ситуации на Юге: смотрите видео

"Эвакуация" из Херсона

Он продолжил, что с помощью так называемой эвакуации гражданских из Херсона, а также якобы вывода своих войск россияне хотели использовать наш опыт. Мы информационно сообщали и распространяли тему наступления на Юге, а сами деоккупировали Харьковщину. Так они потеряли стратегическую инициативу, теперь пытаются ее восстановить обманным путем.

"Пусть ВСУ наступают, мы здесь передислоцируемся. На самом деле с военной точки зрения они усиливают этот потенциал. Туда бросают мобилизованных, какими бы они ни были, и пытаются хоть как-то логистически обеспечивать правобережье", – подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, россиянам не удалось повлиять ни на военное, ни на политическое руководство Украины. Кроме того, они достигли еще большей изоляции из-за своих вбросов. Поэтому достижения у россиян, если и есть, то незначительные.

Ситуация на Юге: последние новости