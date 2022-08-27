Наступление или оборона: военный эксперт предположил, к чему готовятся россияне

оккупанты по Керченскому мосту перебрасывают военную технику в Крым. Это значит, что россияне к чему-то готовятся. Эксперты предполагают, что захватчики хотят попробовать наступление на одном из направлений.

К чему готовятся россияне

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. Он подчеркнул, что если Украина не "перерубит" три моста в Херсонской области, россияне продолжат наращивать там свою группировку и попытаются сделать наступление.

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Он отметил, что ситуация в россии не изменилась вообще – путин продолжает заявлять, что он будет воевать до конца.

"Недавно он сравнивает себя с петром І и говорит, что тот воевал 21 год, и глава кремля тоже будет воевать столько, сколько потребуется", – заявил Кравчук.

Эксперт рассказал, какие основные цели сейчас у оккупантов:

В первую очередь – это захват Донецкой и Луганской областей. "Там не прекращаются бои, каждый день на том направлении россияне пытаются идти в наступление. То есть они не зашли в "глухую" оборону, они постоянно пытаются наступать", – сказал Кравчук.

В то же время, в Херсонской области россияне сейчас удерживают паритет – в наступление не идут, но там ситуация для нас тоже очень неприятная, потому что на некоторых направлениях они сделали мощные линии обороны.

Могут ли ВСУ пойти в контрнаступление в Херсонской области

Он подчеркнул, что если идти в контрнаступление на том направлении, то украинские войска понесут большие потери.

Поэтому Генштаб ВСУ будет делать упор не на контактные бои, а все на истощение российских войск. Для этого нужно окончательно обрезать снабжение и затем наносить огневые удары. И только тогда можно будет говорить о контрнаступлении,

– объяснил военный эксперт.

Он считает, что Украина не готова воевать так, как воюет Россия, то есть постоянно терять людей, бросать их как пушечное мясо и добиваться победы любой ценой.

"Мы ценим своих людей, и сейчас нам нужно время, чтобы накопить достаточно оружия для перелома в войне. Пока этого оружия недостаточно, поэтому мы не можем перейти к такому моменту, чтобы огневые удары были такими мощными, чтобы заставить 25 тысяч человек сдаваться или бежать", – подчеркнул Кравчук.

Анатолий Кравчук о ситуации на фронте и целях россиян: видео



К слову, представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий объяснил, что россияне ужесточили наступательные действия на Донецком направлении. ВСУ остановили продвижение оккупантов, но те не прекращают попытки выйти на административные границы области.

По его словам, в течение месяца враг перегруппировывал свои силы, пытаясь усилить свои группировки на юге Украины. В частности, туда он перебросил подразделения восточного военного округа, которые входили в Украину из беларуси, а затем воевали на Слобожанщине и Востоке.

Он добавил, что оккупанты готовятся к смене ролей и строят оборону, а ВСУ при поддержке партнеров наращивают наступательный потенциал.

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