Есть данные от разведок о возможной эскалации со стороны России с Севера, – Зеленский

Украина получает данные от различных разведывательных служб о возможной эскалации со стороны России и Беларуси. На фоне угрозы Силы обороны усиливают защиту в северных областях.

Об этом 23 мая сообщил президент Украины.

Как Украина реагирует на данные о возможной эскалации?

Владимир Зеленский напомнил, что данные разведки стали основанием для решений, принятых на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Мы будем усиливать личным составом это направление (северное – 24 Канал). Наши разведки изучили все возможные сценарии и все направления, которые могут быть. Даже предполагаем те, которые враг даже не видит,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины усиливают Север личным составом, оружием и фортификационными сооружениями, чтобы обороняться в случае эскалации и защищать население.

Украинский лидер заверил, что Силы обороны сосредоточены не только на восточном и южном направлениях, где продолжаются бои, но и на северном. Ведь Украина реагирует на сигналы от разведок.

Мы будем помогать с финансированием укреплений и увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы русские и белорусы знали, что их риски в наступательных действиях на этом направлении – это потеря полностью того количества людей, которые придут,

– добавил Зеленский.

Отдельно он отметил, что совместные военные учения России и Беларуси – сигнал для усиления обороны Украины. "Это не сигнал, что они пойдут в наступление, но мы не должны на это смотреть, словно ничего не будет", – объяснил Зеленский.

Угроза со стороны Беларуси: последние заявления

Накануне Владимир Зеленский посетил Ровенскую область, где обсуждал вопрос усиления защиты северных областей из-за угрозы со стороны врага. Речь шла об укреплении и Волынской и Житомирской областей, а также Черниговской и Киевской.

До этого 20 мая президент заявил, что Россия рассматривает сценарии новых нападений на Черниговско-Киевское направление со стороны Беларуси или Брянской области.