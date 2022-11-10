Беларусь и Россия развертывают общую региональную группировку войск: на каких направлениях
Источник:Военное телевидение Украины
Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. А на территории Беларуси сейчас разворачивают региональную группировку войск так называемого союзного государства.
Об этом сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. По его словам, в течение недели произошло 347 боевых столкновений между украинскими защитниками и оккупантами.
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Беларусь развертывает региональную группировку войска союзного государства
Как рассказал Громов, за неделю враг нанес 32 ракетных и 134 авиаудара.
На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация стабильная. А на территории Беларуси продолжается развертывание группировки войск так называемого союзного государства. Оно может действовать в Волынском и Полесском операционных районах.
Кроме того, соответствующие силовые ведомства и органы местного самоуправления Беларуси проводят мероприятия по подготовке и приему мобилизованных россиян.
Что говорят о возможном наступлении со стороны Беларуси
- Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что в составе погранвойск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Кроме того, на территории государства ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.
- Политический эксперт Александр Антонюк рассказал, что стратегически наступление из Беларуси ни на что не повлияет, создаст лишь дополнительные трудности.
- Алексей Арестович отметил, что непосредственной опасности наземных действий из Белоруссии сейчас нет.
- Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси.
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал 24 каналу, что Беларусь не вступит в войну, потому что они не смогут ничего сделать. Поэтому он не уверен, что из Беларуси может прийти какая-нибудь серьезная угроза.
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