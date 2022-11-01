Такое мнение 24 канала высказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Ранее он рассказал о реакции белорусской оппозиции на то, что Украина может признать Беларусь оккупированной территорией.

К теме Белорусы могут заметить оккупацию: для чего кадыровцев перебросили в Белоруссию

Российская пропаганда в Беларуси

Калиновский отметил, что России удалось настроить белорусскую пропаганду по своему настроению. Она проводит идентичные антиукраинские призывы на государственном телевидении, государственных сайтах и т.д. Однако в отличие от России, в Беларуси люди не верят в эту пропаганду.

Государственное телевидение смотрят только очень старые люди. Но даже российская пропаганда может быть более эффективной для них. Впрочем, социологи замечают, что определенная часть белорусов все же подверглась,

– заметил журналист белорусской службы "Радио Свобода".

Калиновский рассказал, хотят ли белорусы войны с Украиной: смотрите видео

Настроение большинства белорусов

Он продолжил, что эта часть невелика, и в целом белорусы хотят мира, не желают участия своих солдат в этой войне, непосредственного вмешательства с белорусской стороны. В частности, мы видим разные сообщения от белорусских железнодорожников, партизан и т.д. о передвижении российских войск.

"Сейчас напомню передали в суд по правам человека дело человека, который взрывал железные дороги и был задержан с двумя простреленными ногами. Он пытался сделать все, чтобы остановить передвижение российских войск. Поэтому общее настроение белорусов за мир и против войны остается" – подчеркнул Калиновский.

Новости Беларуси: последние события