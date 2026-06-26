Путин сильно давит: действительно ли из Беларуси может начаться наступление на Украину

Со стороны Беларуси поступают тревожные сигналы. Хотя Александр Лукашенко уверяет, что якобы не собирается наступать, украинская разведка фиксирует строительство новых баз, инфраструктуры и складов, которые могут понадобиться в случае развертывания боевых действий.

Следует понимать, что сегодня у Беларуси нет подготовленной армии, способной вести наступление. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, пояснив, что численность военных позволяет оборонять лишь Минск.

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Какой цели хочет достичь Путин через Лукашенко?

Белорусская граница простирается на несколько тысяч километров, поэтому сил и средств не хватит даже для этого. Выполнять боевые задачи могут максимум 15 тысяч бойцов. Это численность корпуса, которого может хватить даже для обороны столицы.

Лукашенко пытается мобилизовать резервистов, но этого всё равно не хватит. Для того чтобы планировать хоть какие-то наступательные операции, нужно сосредоточить в одном месте более 100 тысяч бойцов. Сейчас это даже сложно представить. Итак, мы можем говорить лишь о гипотетических планах, но не более того.

Я не вижу никаких проблем со стороны Беларуси. Но Владимир Путин подталкивает Лукашенко, чтобы тот превратил "холодный" фронт в "горячий". Например, мы снимем несколько корпусов с восточного направления и отправим сдерживать белорусскую армию, которая просто будет стоять на месте,

– сказал Роман Свитан.

Россияне хотят растянуть нашу армию. Мы наблюдаем это на разных направлениях. Впрочем, Лукашенко может столкнуться с серьезными проблемами из-за помощи России в таких действиях. Украина имеет возможность уничтожить всю белорусскую промышленность. Один залп из РСЗО "Смерч" разрушит Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который является ключевым для белорусской экономики.

Свитан оценил возможность наступления из Беларуси: смотрите видео

Лукашенко это прекрасно понимает. Но для Путина белорусская экономика не имеет большого значения, поэтому он может заставить Украину перебросить больше своих войск к границе. Впрочем, это вряд ли повлияет на общую картину на фронте.

Напомним, в Госпогранслужбе заверили, что прямой угрозы со стороны Беларуси нет. Количество войск и техники возле украинской границы не увеличилось. В то же время Путин продолжает давить на Беларусь, требуя развивать военную инфраструктуру.