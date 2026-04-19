"Это будет ошибкой Лукашенко": в СНБО ответили, как скоро возможно наступление из Беларуси

Последние данные разведки свидетельствуют: Россия не отказалась от намерения втянуть в войну Минск. Угроза наступления на Украину с территории Беларуси снова оказалась на повестке дня.

"Здесь и сейчас" угрозы наступления со стороны Беларуси нет. Впрочем, нельзя исключать, что враг прибегнет к провокациям в будущем. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Какова вероятность наступления из Беларуси в ближайшее время?

По словам Коваленко, в военном плане Беларусь – слабая страна, ни на что не способна без россиян. Российских войск там немного. Поэтому сейчас враг делает ставку исключительно на информационные провокации.

В то же время следует учесть, что противник продолжает развивать логистику у украинской границы. Это означает, что перспектива агрессии со стороны Беларуси в будущем сохраняется.

Коваленк подчеркнул, что наши войска в приграничье находятся в полной боевой готовности. Если белорусы пойдут на провокацию, они понесут сокрушительные поражения и даже могут потерять собственную территорию.

В ЦПД подчеркивают, что сейчас Москва дала задание Минску нагнетать обстановку. Оккупанты готовятся к штурмам на востоке и юге Украины в весенне-летний период. Поэтому им важно отвлекать украинские силы на другие направления – Сумщину, Харьковщину, границу с Беларусью.

Относительно военной угрозы, по состоянию на сейчас ее нет. Если Лукашенко совершит такую ошибку, то его просто не будет,

– подчеркнул Коваленко.

Почему об угрозе наступления из Беларуси снова заговорили?