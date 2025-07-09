Должны быть готовыми, – мэр Луцка сказал, существует ли угроза наступления из Беларуси на Волынь

Угроза вторжения со стороны Беларуси всегда существует. В начале полномасштабной войны оттуда наступали российские войска.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Луцка Игорь Полищук. Известно, что осенью Россия и Беларусь планируют провести совместные учения "Запад-2025".

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Есть ли угроза со стороны Беларуси

Как отметил городской голова Луцка, информация об угрозе со стороны белорусской границы с определенной периодичностью появляется с начала полномасштабного вторжения. В разное время оценка реальных угроз со стороны Беларуси была разной.

Стоит понимать, что нельзя полностью исключать сценарий повторного наступления из Беларуси. Но пока нет данных, что Россия снова планирует оттуда ударить по Украине.

Какая-то вероятность такого развития событий есть. Поэтому должны быть готовыми. Я думаю, что на сегодня вероятность такого сценария является невысокой. Но на 100% исключать его не можем,

– отметил Полищук.

Добавим, как считает польский военный деятель, генерал дивизии, бывший командир JW GROM (спецназ), доктор военных наук Роман Полько, Россия отрабатывает сценарий наступления со стороны Беларуси на страны Балтии и Польшу. Для этого, в частности, проведут учения "Запад-2025".