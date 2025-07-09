Про це 24 Каналу розповів мер Луцька Ігор Поліщук. Відомо, що восени Росія та Білорусь планують провести спільні навчання "Запад-2025".

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Чи є загроза з боку Білорусі

Як наголосив міський голова Луцька, інформація про загрозу з боку білоруського кордону з певною періодичністю з'являється з початку повномасштабного вторгнення. В різний час оцінка реальних загроз з боку Білорусі була різною.

Варто розуміти, що не можна повністю виключати сценарій повторного наступу з Білорусі. Але наразі немає даних, що Росія знову планує звідти вдарити по Україні.

Якась ймовірність такого розвитку подій є. Тому маємо бути готовими. Я думаю, що на сьогодні ймовірність такого сценарію є невисокою. Але на 100% виключати його не можемо,

– зазначив Поліщук.

Додамо, як вважає польський військовий діяч, генерал дивізії, колишній командир JW GROM (спецназ), доктор військових наук Роман Полько, Росія відпрацьовує сценарій наступу з боку Білорусі на країни Балтії та Польщу. Для цього, зокрема, проведуть навчання "Запад-2025".