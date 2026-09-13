Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что вражеские беспилотники активно используют белорусскую инфраструктуру. Кроме того, правительство ввело дополнительные ограничения в приграничной полосе для усиления безопасности граждан и контроля за территорией.

Угроза Украине со стороны Беларуси

Пресс-секретарь ГПСУ сообщил, что белорусская сторона возобновила активное содействие воздушным ударам страны-агрессора по украинским регионам. В частности, во время обстрелов Ровенской, Волынской и Львовской областей вражеские беспилотники типа "Шахед" и "Гербера" движутся вдоль украинско-белорусской границы.

Для обеспечения длительного полета и координации дронов на территории Беларуси функционируют специальные вышки с ретрансляторами. Они усиливают сигнал для российских беспилотников, позволяя им легче продвигаться в сторону западных областей Украины.

К сожалению, фиксируется, что Беларусь возобновила свои действия по поддержке России, а именно вновь работают ретрансляторы, которые усиливают сигнал для российских дронов. Они движутся вдоль нашей границы с Беларусью, залетая сначала с территории России,

– подчеркнул Демченко.

В то же время представитель пограничного ведомства разъяснил детали нового специального пограничного режима в километровой полосе вдоль границы с Россией и Беларусью. По его словам, речь идет не об отселении местных жителей, а об усиленном контроле и безопасности из-за наличия фортификационных сооружений и минно-взрывных заграждений.

Гражданам, проживающим в этой зоне или планирующим проводить там работы или навещать родственников, необходимо получить соответствующие разрешения от органов охраны государственной границы. Пограничные подразделения будут тщательно проверять основания для пребывания в этой полосе, чтобы минимизировать любые риски для гражданских лиц.

Демченко об угрозе со стороны Беларуси: смотрите видео