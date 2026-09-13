Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що ворожі безпілотники активно використовують білоруську інфраструктуру. Окрім цього, уряд запровадив додаткові обмеження у прикордонній смузі для посилення безпеки громадян та контролю за територією.

Загроза Україні з боку Білорусі

Речник ДПСУ повідомив, що білоруська сторона поновила активне сприяння повітряним ударам країни-агресорки по українських регіонах. Зокрема, під час обстрілів Рівненщини, Волині та Львівщини ворожі безпілотники типу "Шахед" та "Гербера" рухаються вздовж українсько-білоруського кордону.

Для забезпечення тривалого польоту та координації дронів на території Білорусі функціонують спеціальні вежі із ретрансляторами. Вони підживлюють сигнал для російських безпілотників, дозволяючи їм легше рухатися в бік західних областей України.

На жаль, фіксується те, що Білорусь поновила свої дії щодо підтримки Росії, а саме знову ж таки працюють ретранслятори, які підживлюють сигнал для російських дронів. Вони рухаються вздовж нашого кордону з Білоруссю, залітаючи з території Росії спочатку,

– наголосив Демченко.

Водночас речник прикордонного відомства пояснив деталі щодо нового спеціального прикордонного режиму в кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю. За його словами, мовиться не про відселення місцевих жителів, а про посилений контроль та безпеку через наявність фортифікацій і мінно-вибухових загороджень.

Громадянам, які проживають у цій зоні або планують проводити там роботи чи відвідувати родичів, необхідно отримати відповідні дозволи від органів охорони державного кордону. Прикордонні підрозділи ретельно перевірятимуть підстави для перебування у цій смузі, щоб мінімізувати будь-які ризики для цивільних осіб.

Демченко про загрозу з Білорусі: дивіться відео