Стоит ли ждать открытия второго фронта из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко начал так называемую мобилизацию с целью проверить свои военные резервы. На самом же деле гауляйтер Путина в Беларуси уже давно готов начать войну.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Антонюк. Ранее угрозу наступления из Беларуси оценил Генштаб.

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Беларусь уже фактически объявила войну Украине

Антонюк отметил, что уже было в планах совершить наступление со стороны Беларуси, в том числе и силами белорусских вооруженных сил. Этому предшествовали ракетные обстрелы 10 октября, а перед этим 8 октября МИД Беларуси вручил нашему послу ноту. Фактически это было объявление войны. Была мгновенная реакция, в частности, от Зеленского и собран G7. Массированные ракетные обстрелы не достигли своих целей.

Это сорвало планы и Путина, и его гауляйтера на территории Беларуси, псевдопрезидента Лукашенко, и это сорвало начало спецоперации. Беларусь со своим президентом уже по факту на низком старте для того, чтобы атаковать нашу территорию. Единственное, их смущает то, что мы достаточно сильно подготовлены. Более того, взорванные мосты, заминированные поля,

– заметил политический эксперт.

Он добавил, что и президент Украины Владимир Зеленский также не зря зафиксировал позицию, мол, нужно ввести миротворческие войска и мониторинговую миссию по всей границе с Беларусью, чтобы не допустить открытия второго фронта.

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Стратегически наступление из Беларуси ни на что не повлияет

Политический эксперт продолжил, что стратегически наступление из Беларуси ни на что не повлияет, создаст лишь дополнительные трудности. Все же лучше, когда главный акцент ВСУ будет направлен на освобождение оккупированных территорий. Иначе внимание наших войск будет рассредоточено. Однако наступление нам нестрашно.

"Мы и сейчас имеем легитимное право наносить превентивные удары по военным базам и аэропортам Беларуси. А так нас вообще ничего сдерживать не будет", – подчеркнул Антонюк.

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