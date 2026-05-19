Наступление произойдет не через 2 часа: боец ВСУ оценил угрозу для Севера Украины из Беларуси

Российские войска уже наступали с территории Беларуси в начале полномасштабной войны против Украины. Поэтому вполне понятно, что угроза с этого направления не нулевая.

Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов подчеркнул 24 Каналу, что риск повторного наступления из Беларуси существует. Но нужно реалистично оценивать всю ситуацию. Не все так просто.

Укреплена ли украинская граница с Беларусью?

Как отметил Сазонов, вполне понятно, что диктатор Путин может иметь соблазн снова провести наступательные действия с территории Беларуси. Причина вполне понятна – угроза для Киева позволит РФ диктовать любые условия на переговорах.

Впрочем, стоит понимать, что граница с Беларусью сейчас сильно укреплена. Украина сделала выводы с 2022 года. Легко России на этом направлении точно не будет. Тем более что вокруг болота, которыми военная техника не проедет. Остаются только дороги, которых сравнительно немного.

Мы имеем, чем остановить такое наступление. Там уже нарыто много укреплений; есть колючая проволока; "зубы"; так еще и все заминировано. И на посту стоят не новобранцы. Угроза со стороны Беларуси заставляет нас держать там хорошие подразделения опытных бойцов,

– отметил Сазонов.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается привлечь Беларусь к полномасштабной войне против Украины. Сейчас Минск помогает Кремлю, но тамошние войска не совершали агрессию против нашего государства. По словам Зеленского, Россия рассматривает возможность провести операции к северу от Беларуси против одной из стран НАТО, или же на юг в сторону Черниговско-Киевского направления.

В каком случае станет понятно, что наступление из Беларуси повторится?

Все зависит от того, начнет ли накапливаться рядом с границей Украины группировка российских или белорусских войск. Однако точно не стоит паниковать или лишний раз волноваться. Сейчас такой группировки на границе с Украиной нет.

Если же Россия захочет повторить наступательные действия, то это станет понятно еще заранее. Собрать "ударный кулак" – это вопрос не 2 часов, а по крайней мере нескольких дней.

Это не просто себе приедет пехота с двумя БТР. Нужны танки, техническое обслуживание, заправка, госпитали, продукты, вода. Это настоящий "головняк". На одного военного, который идет в бой, нужно по крайней мере 3 человека на обеспечение. Поэтому такие движения будут заметными. Мы успеем все заметить. Есть космическая съемка. Есть агентура. А главное – есть дроны пограничников,

– подчеркнул Сазонов.

Конечно, в ближайшие месяцы россияне вполне могут пробовать запускать различные диверсионно-разведывательные группы на Севере. Однако такие ситуации уже неоднократно случались. И здесь не стоит говорить о масштабном наступлении.

Задача ДРГ – наделать вреда и уйти. Мы тоже можем так делать. Есть контрдиверсионные мероприятия. Тоже знаем и понимаем, что здесь делать,

– отметил Сазонов.

Кроме этого, потенциальное наступление Беларуси на Украину создаст серьезные риски для режима Лукашенко. Прежде всего следует понимать, что белорусская армия не имеет боевого опыта. И потери там будут более чем серьезными.

Добавим, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил, что Украина способна уничтожить белорусские НПЗ, если там решатся на вторжение. Это фактически парализует экономику Беларуси. По его мнению, угроза наступления возрастет, если на границе будут от 5 тысяч военных. Также нужно понимать, что перед полномасштабным вторжением там готовились к наступлению несколько месяцев, а не 1 – 2 дня.