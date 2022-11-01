Зачем Россия разместила в Беларуси "Кинжалы": готова ли Украина к наступлению с Севера

Россия перебросила в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Украина учитывает возможную угрозу с Северного направления и осуществляет соответствующую подготовку.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможной эскалации именно с северного направления.

Кстати Жданов прокомментировал обращение белорусских военных к ВСУ и их возможную ротацию.

Насколько серьезна угроза со стороны Беларуси

Грабский считает, что к этому нужно относиться очень серьезно, потому что, начиная с апреля, на белорусской территории, которую следует признавать оккупированной, постоянно наращивается ударный потенциал для возможного совершения агрессии против Украины.

Насколько эффективен будет этот удар, можно оценивать чуть позже. Но то, что соответствующий комплекс мероприятий последовательно осуществлялся, осуществляется и, к сожалению, будет осуществляться – в том нет сомнений,

– уверен военный эксперт.

Он отметил, что сосредоточение дополнительных сил и средств, в частности самолетов, которые могут нести "Кинжалы", и самих этих ракет в Беларуси должно вызывать определенную обеспокоенность.

То же самое, по его словам эксперта, касается и создания позиционных районов для пуска оперативно-тактических ракет, создания эшелонированной ПВО или постоянной ротации белорусских войск и передислокации туда российских эшелонов вместе с кадыровцами.

Грабский подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможной эскалации именно с северного направления.

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Готова ли Украина к возможному наступлению из Беларуси

Грабский отметил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к возможной встрече врага с Северного направления, постоянно проводится обучение.

Надо понимать, что 100-процентно быть готовыми невозможно, потому что никто не может 100-процентно гарантировать, каким образом, на каком направлении враг может пытаться и совершить атаку,

– сказал военный эксперт.

Он пояснил, что речь идет не только о сухопутных ударах и сухопутном вторжении, но и об усилении воздушной группировки. То есть, под угрозой ударов могут оказаться и наши важные центры на Севере – как транспортные, так и административные.

Поэтому, по словам Грабского, Украина осуществляет соответствующие работы и отдает себе отчет, какие задачи стоят перед нами. Поэтому мы постоянно наращиваем наши возможности по предотвращению какого-либо негативного развития ситуации в этом направлении.

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