Израильская пехота попыталась прорваться к поселку Адайсе: Хезболла сделала новое заявление

30 сентября Израиль начал ограниченную наземную операцию в южном Ливане. Хезболла заявляет, что ей удалось отбить наступление.

В течение 30 сентября – 1 октября Израиль нанес многочисленные удары по Бейруту и его пригороду. ЦАХАЛ заявил о поражении стратегических объектов.

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Боестолкновения с Израилем на границе

"Хезболла" заявила, что ей удалось успешно отразить вторжение израильской пехоты в Ливан.

Утром 2 октября израильские войска "попытались проникнуть" в город Адайсе. Далее в заявлении говорится, что силы "Хезболлы" столкнулись с вражеским патрулем, "столкнулись с ним, нанеся ему потери и заставив его отступить".

Израиль пока не прокомментировал эти заявления.

Между тем после отражения ракетной атаки Ирана ЦАХАЛ в ночь на 2 октября нанес новые удары по объектам боевиков в Бейруте. Перед тем, как обстрелять "крепость" Хезболлы Армия обороны Израиля призвала жителей южных районов Бейрута эвакуироваться из опасных зон.

К слову, в Тель-Авиве заявили, что их ограниченная наземная операция в Ливане не предусматривает долгосрочной оккупации его южной части.

Напомним, что Украина эвакуировала из Ливана уже 234 человека, 189 из которых – украинцы.