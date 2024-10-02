Протягом 30 вересня – 1 жовтня Ізраїль завдав численних ударів по Бейруту та його передмістю. ЦАХАЛ заявив про ураження стратегічних об'єктів.

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Боєзіткнення з Ізраїлем на кордоні

"Хезболла" заявила, що їй вдалося успішно відбити вторгнення ізраїльської піхоти в Ліван.

Уранці 2 жовтня ізраїльські війська "спробували проникнути" в місто Адайсе. Далі в заяві йдеться, що сили "Хезболли" зіткнулися з ворожим патрулем, "зіткнулися з ним, завдавши йому втрат і змусивши його відступити".

Ізраїль наразі не прокоментував ці заяви.

Тим часом після відбиття ракетної атаки Ірану ЦАХАЛ у ніч проти 2 жовтя завдав нових ударів по об'єктах бойовиків у Бейруті. Перед тим, як обстріляти "фортецю" Хезболли Армія оборони Ізраїлю закликала жителів південних районів Бейрута евакуюватися з небезпечних зон.

До слова, у Тель-Авіві заявили, що їхня обмежена наземна операція у Лівані не передбачає довгострокової окупації його південної частини.

Нагадаємо, що Україна евакуювала з Лівану вже 234 особи, 189 з яких – українці.