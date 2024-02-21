Может ли Россия снова наступать на Киевщину, Сумы, Чернигов и Харьков: в ГУР оценили угрозу

Западным медийным пространством распространяются сообщения о якобы намерениях россиян наступать. При чем часто указываются разные направления: Купянское и Запорожское. В ГУР отреагировали на публикации СМИ

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что Россия не может проводить стратегические операции на двух направлениях. Он отметил, что Москва определила для своих войск стратегические направления до начала полномасштабной войны.

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Что говорит разведка

Как пояснил разведчик, стратегическая операция – это операция, которая проводится на отдельном стратегическом направлении. По его словам, у оккупантов в отношении Украины были минимум два стратегических направления. А именно юго-западное стратегическое направление (полоса ответственности южного военного округа) и западное стратегическое направление (за него отвечает западный военный округ).

Харьков, Сумы, Чернигов, Киевщина – это западное стратегическое направление. Города, где сейчас идут активные боевые действия – это юго-западное стратегическое направление. На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении,

– подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что Россия не имеет стратегического резерва. По его словам, россияне все, что создавали, сразу заводили на территорию Украины. В качестве примера генерал-майор привел 18-ю и 25-ю армии и 3-й армейский корпус российской оккупационной армии, которые все сейчас воюют.

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