Командование России может дать приоритет наступлению на Константиновку на весну и лето, – ISW

Российское военное командование может отдать предпочтение наступательным операциям в сторону Константиновки весной и летом 2025 года. Именно в результате этого могло уменьшиться количество штурмов оккупантов вблизи Покровска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Изменилась ли ситуация на Покровском направлении после назначения Драпатого в ОСУВ "Хортица"

Что известно о замедлении наступления врага возле Покровска

Аналитики отмечают, что в декабре 2024 года и январе 2025 года российские войска осуществили быстрое продвижение, направленное на расширение их выступления на юг и юго-запад от Покровска. Но с начала февраля продвижение оккупантов на юго-запад от Покровска замедлилось.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, а представитель украинской бригады, которая действует в этом районе, заявил, что активность России вблизи самого города в последние дни уменьшилась.

Российским войскам было трудно продвинуться к северу от Котлиного и к западу от Удачного, поскольку они, кажется, столкнулись с более согласованной украинской обороной в этих районах. Украинские силы также провели несколько контратак вблизи Котлиного и Песчаного, чтобы создать угрозу для российских позиций на выступлении,

– говорится в отчете.

15 февраля один российский "военкор" жаловался, что замедление российского продвижения может позволить украинским силам начать значительные контратаки в ближайшие недели, а также рискует дать украинским военным возможность разрушить российский выступ к югу от Покровска.

Что могло быть причиной замедления наступления россиян у Покровска

Эксперты отмечают, что 11 февраля представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что в январе 2025 года на Покровском направлении российские войска понесли потери в около 7 тысяч единиц личного состава. До этого 2 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска в январе на этом направлении понесли потери в около 15 тысяч военных.

За последние пять с половиной месяцев российские войска понесли значительные потери в личном составе по всей линии фронта, вероятно, большинство из них было на Покровском направлении. Такие потери, вероятно, негативно скажутся на боеспособности российских подразделений в этом районе,

– резюмируют эксперты.

Один из российских "военкоров" также жаловался, что действия украинских беспилотников значительно препятствуют российской деятельности на Покровском направлении. Оккупант утверждал, что украинские беспилотники наносят удары по любым российским силам, которые действуют более чем в трех километрах к северу и западу от Селидово, и украинские беспилотники контролируют и ограничивают доступ ко всем дорогам в этом направлении.

Россиянин утверждал, что украинские беспилотники делают невозможным для российских сил проведение ротации или пополнения фронтовых подразделений. Поэтому российская деятельность на юг и юго-запад от Покровска сейчас очень сложная.

Действительно ли оккупанты готовятся наступать на Константиновку

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 15 февраля заявил, что российское военное командование передислоцировало части 8-й общевойсковой армии с Кураховского направления на Торецкое, вблизи Константиновки.

Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло бы передислоцировать части 8-й общевойсковой армии для усиления деградировавших российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и в дальнейшем считать эту задачу приоритетной в 2025 году,

– отмечают аналитики.

Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку как приоритетную задачу на весну и лето 2025 года.