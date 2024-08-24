"У них нет столько бригад": NYT объяснило, сколько сил надо России, чтобы потеснить ВСУ с Курщины

В США убеждены, что Украина якобы не сможет долго удерживать подконтрольные территории в Курской области. Однако россиянам будет не менее трудно оттеснить Вооруженные Силы Украины с занимаемых позиций.

Как пишет The New York Times, чем больше территории Украина будет пытаться захватить на западе России, тем больше риск чрезмерного расширения ее линий снабжения и зонтика ПВО. В то же время врагу нужно не менее 50 тысяч военных, который России трудно будет собрать.

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Сколько бригад нужно России, чтобы вернуть территории

The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, утверждает следующее: чиновники в США считают, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые украинские военные заняли во время наступления в Курской области.

Издание отмечает, что на сегодня вражеская армия "и близко не имеет" нужного количества сил в приграничных районах. В то же время Украина, согласно оценкам The New York Times, привлекла к операции на российской территории примерно 10 тысяч военных.

Генерал-лейтенант в отставке и экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес говорит, что такой успех Украины стал результатом "запутанной и неэффективной" структуры военного командования и контроля России, поскольку две разные структуры национальной безопасности руководят военными операциями страны-агрессора.

Также журналисты приводят заявление российского министра обороны Андрея Белоусова, который заявил на этой неделе, что новый координационный орган "уже" работает круглосуточно, чтобы выяснить, как новые группировки российских войск могут контратаковать вблизи Курска.

На прошлой неделе в Совете по международным отношениям генерал Кристофер Каволи высказал мнение о том, что операция Украины произвела на россиян шокирующее впечатление, однако это якобы не продлится вечно. Однако в результате этого было захвачено несколько населенных пунктов и один город в России.

Отмечается, что пока наступление пока не достигло ключевой цели: оттягивание значительного количества российских подразделений с востока Украины. Американские чиновники уверены, что наше государство не сможет долго удержать захваченные территории, в частности из-за расширения линий снабжения и зонтики ПВО.

Впрочем, судя по всему, как считает издание, в планах долго их удерживать у Украины нет, поскольку ВСУ не роют траншеи, не минируют поля и не возводят заграждения, которые способны замедлить технику вражеской армии. В то же время американские военные говорят, что наступлением на Курскую Украина наконец сумела показать, что она умеет проводить "общевойсковой" маневр – синхронные атаки пехоты, бронетехники и артиллерии.