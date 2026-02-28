Мастерский штурм российских позиций провели десантники на Юге: видео взрывной операции
- Десантники ВСУ успешно штурмовали российские позиции на Александровском направлении, уничтожив вражескую позицию.
- Украинские разведчики во время операции применили штурмовой заряд, что привело к взрыву и уничтожению противника.
Десантно-штурмовые войска продолжают активные наступательные действия и вытесняют россиян с укрепленных позиций на линии боевого соприкосновения. В частности, воины-разведчики провели мастерские штурмы на Александровском направлении.
О деталях сообщили в Десантно-штурмовых войсках.
Смотрите также Бойцы ССО зашли в тыл россиян и взорвали их: видео взрывной засады
Как проходил штурм оккупантов?
Двум украинским разведчикам 132 отдельного разведывательного батальона 7 КШР ДШВ ВСУ удалось героически вплотную подойти к российскому огневому сооружению и забросить внутрь укрепления штурмовой заряд.
Украинские бойцы быстро покинули российскую позицию.
Оккупант тоже пытался выбраться из ловушки, но безуспешно. Ведь через мгновение раздался взрыв.
Финал убедительный: детонация взрывчатки и уничтожена вражеская позиция вместе с личным составом противника,
– отметили в ДШВ.
Штурм российских позиций: смотрите видео
Потери России: последние новости
Бойцы 14-й бригады НГУ недавно ликвидировали примерно 250 единиц российской техники за один день. В то же время командующий Нацгвардии генерал Александр Пивненко рассказал, что тактика России в корне изменилась. Например, оккупанты меньше используют военной техники, потому что штурмы колоннами уже неэффективны, потому что они заметны для СОУ.
А командир 225 ОШП Герой Украины Олег Ширяев рассказал, что враг потерял на Гуляйпольском направлении 2 полные полные полки. Именно там ВСУ освободили уже сотни квадратных километров.
Всего по состоянию на 27 февраля потери России в войне составили примерно 1 265 130 человек, 11 706 танков и 24 097 боевых бронированных машин.