В ISW назвали вероятную цель россиян в Донецкой области: оккупанты хотят справиться до сентября

Войска России делают все, чтобы захватить как можно большую территорию Донецкой области до начала сентября. Этому есть, по меньшей мере, одна причина, которой обусловлены такие цели оккупантов.

Такое мнение было озвучено в вашингтонском Институте изучения войны (ISW). Там 31 июля оценили шансы эффективного прорыва россиян в Донецкой области. В этот день также была заметна попытка россиян улучшить свои позиции на карте боевых действий.

На тему Нам известен следующий шаг россии в Украине, ответим быстро и строго, – посольство США.

Какая причина усиления боев на Донбассе

По мнению американских аналитиков, россияне сейчас прилагают безумные усилия, чтобы продвинуться. Им нужно захватить как можно больше Донбасса до "референдумов", которые планируют проводить осенью на оккупированных территориях.

Следует отметить, что об увеличении интенсивности боев в этом направлении также предупредил Владимир Зеленский. Президент призвал гражданских поскорее эвакуироваться оттуда.

Смогут ли россияне захватить Бахмут

Враг планирует нажать на Бахмут с востока. В этом они планируют воспользоваться достижениями, которые раньше имели в районе Новолуганска.

Очень маловероятно, что российскими наступательными операциями захватят Бахмут, являющийся большим и хорошо защищенным. Даже если им (россиянам – 24 канал) удастся взять города Авдеевка и Пески, которые выстояли против их давления со времен вторжения в 2014 году,

– акцентировали в ISW.

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