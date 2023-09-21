Пугает белорусов наступлением из Польши: для чего Лукашенко это делает

В последнее время из Беларуси раздаются провокативные заявления о якобы подготовке Польши к серьезным шагам в отношении Беларуси. Хотя на самом деле ничего подобного и близко не происходит, у Лукашенко есть своя выгода от таких нарративов.

При этом в Беларуси демонстрируют свою "готовность к сотрудничеству" с Польшей, выставляя своего соседа в негативном свете. Цель таких действий со стороны Лукашенко 24 Каналу рассказал Павел Латушко – заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси.

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"Польша – враг"

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Павел Муравейко заявил, что не прочь отработать обеспечение ПВО совместно с армией Польши. Он является одним из агентов влияния России. В частности, он является одним из немногих белорусов, по указу Путина получавшего российский орден.

Он заявил это для чисто внутреннего, пропагандистского использования. То есть они пытаются сейчас продать историю, что мы за мир. Мол, мы вообще мирные люди, никакие войны не ведем, ничего инициировали. Они забыли первые страницы истории, когда была предоставлена территория Беларуси для агрессии российских войск, когда 800 ракет летело в направлении Украины, когда все военные аэродромы были привлечены для атак авиации,

– подчеркнул Павел Латушко.

Сегодня белорусы пытаются забросить в общество нарратив, что это все вокруг плохие. В частности, Польша и Украина, НАТО в целом, а за этим всем, конечно, стоит Америка. А они, мол, вообще совместно готовы учиться и совместно готовы заниматься противовоздушной обороной.

"Ну это анекдот, человек не подготовленный информационно может воспринимать эту информацию как нечто серьезное. Уверен, что абсолютное большинство в это не верит и не рассматривает никакую потенциальную опасность со стороны Польши", – подчеркнул Латушко.

В то же время следует понимать, что на белорусское общество работает массированная пропагандистская машина, огромная пропагандистская машина – и российская, и белорусская. Каждый день из всех пропагандистских СМИ поступает информация о том, что Польша – враг и Польша готовится к чему-то серьезному.

К слову, на днях Александр Лукашенко на так называемый день единства выступил с антипольской речью. Это было сделано не из-за настоящей угрозы со стороны Польши, однако имело свою цель.

Я как бывший посол Польши, не помню, чтобы так критично он говорил о Польше, о поляках, об общей истории. То есть идет формирование негативного имиджа, формирование угрозы для общества. Зачем? Ибо диктаторам нужны враги. Диктатору нужен внешний враг, и этим врагом избрана Польша,

– объяснил Латушко.

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Беларусь постоянно нарушает международное право

Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по Польше и Чехии. То есть инспекторов из этих стран Беларусь не впускает, соответственно не рассказывает, какое у них есть оружие.

"Понятно, что Лукашенко перманентно сам нарушает договор. Концентрация вооруженных сил не соответствует этим положениям. Перманентные учения, которые они продолжают еженедельно. Соответственно, и концентрация сил дополнительных вооружений ВС постоянно находятся там, где не должны быть. Но они это позиционируют как меры в ответ", – подчеркнул Латушко.

Однако правда в том, что Россия при поддержке режима Лукашенко начала агрессию. Именно Лукашенко и Путин нарушили международное обязательство и международное право. Поэтому в связи с этим западные партнеры были вынуждены, в частности, для защиты своей национальной безопасности, разместить дополнительные вооруженные силы у границ с Белоруссией.

Демонстрация вымышленной мощи

Более того, приостановка договора происходила на фоне того, что белорусский диктатор Лукашенко в очередной раз угрожает при необходимости использовать ядерное оружие.

Что касается ядерного оружия, то они пытаются доказать свою субъектность. Хотят показать, что над оружием, которое разместили на территории Беларуси, управление имеет диктатор Лукашенко. Это важно для того, чтобы с одной стороны в мире позиционировать, что они субъектны. Но мы прекрасно знаем, что Лукашенко этого и хотел. Он хотел иметь ядерное оружие,

– подчеркнул Латушко.

Он и для общества показывает, что якобы контролирует пребывание ядерного оружия на территории Белоруссии. Ему важно доказать тезис, что Беларусь является мощной страной с ядерным оружием. Мол, пусть хотя бы попытается проявить агрессию.

"Никто не собирается пересекать границу, никто не собирается нападать на Лукашенко – а он об этом кричит чуть ли не каждый день", – подытожил Латушко.

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