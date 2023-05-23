Михаил Подоляк заявил, что на пятнадцатый месяц полномасштабной войны в Кремле наконец-то сформулировали цель "специальной военной операции" – не потерять Белгородскую область. Также политик посоветовал как можно скорее покинуть территорию Украины во избежание "грандиозной катастрофы в России".

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Подоляк посмеялся над провалами России на фронте

С каждым днем полномасштабной войны амбиции окупантов все уменьшаются – от "Киев за три дня" они перешли к тому, что не могут получить преимущества ни на одном из направлений. А 22 мая "жестом доброй воли" разрешили легиону "Свобода России" зайти на территорию России. Теперь главная задача российской армии – не допустить падения Белгородщины.

Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "российской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань – это Россия",

– заявил Подоляк.

Также Подоляк подчеркнул, что россиянам самое время задуматься над объективностью и отвести войска из Украины.

Напомним, что недавно Подоляк прокомментировал заход российских добровольческих подразделений на территорию Белгородской области. Он считает, что в тоталитарных странах непременно единственной движущей силой становится партизанское движение, но отметил, что Украина не имеет непосредственного отношения к ситуации.

"Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", – сообщил он.

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