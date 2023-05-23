Михаил Подоляк заявил, что на пятнадцатый месяц полномасштабной войны в Кремле наконец-то сформулировали цель "специальной военной операции" – не потерять Белгородскую область. Также политик посоветовал как можно скорее покинуть территорию Украины во избежание "грандиозной катастрофы в России".
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Подоляк посмеялся над провалами России на фронте
С каждым днем полномасштабной войны амбиции окупантов все уменьшаются – от "Киев за три дня" они перешли к тому, что не могут получить преимущества ни на одном из направлений. А 22 мая "жестом доброй воли" разрешили легиону "Свобода России" зайти на территорию России. Теперь главная задача российской армии – не допустить падения Белгородщины.
Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "российской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань – это Россия",
– заявил Подоляк.
Также Подоляк подчеркнул, что россиянам самое время задуматься над объективностью и отвести войска из Украины.
Напомним, что недавно Подоляк прокомментировал заход российских добровольческих подразделений на территорию Белгородской области. Он считает, что в тоталитарных странах непременно единственной движущей силой становится партизанское движение, но отметил, что Украина не имеет непосредственного отношения к ситуации.
"Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", – сообщил он.
"Освобождение" Белгородской области: последние события
- В ночь на 22 мая Российский добровольческий батальон и легион "Свобода России" пересекли границу между Украиной и Россией и зашли в Белгородскую область. Отдельные бойцы подразделений оказались и в Брянской области.
- Впоследствии в "Свободе России" сообщили, что уже освободили первый населенный пункт – Козинку, а передовые отряды уже заходят в Грайворон. Местных жителей военные призвали оставаться дома и не сопротивляться и пообещали освободить от "путинских зомби".
- Утром 22 мая чиновники Белгорода провели срочное заседание по поводу "тревожной ситуации" в области, а один из них оговорился о проблемах на одной из воинских частей. В Кремле на прорыв границы отреагировали только через несколько часов и заявили, что в Белгородскую область зашли "украинские диверсанты", и вообще все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от потери Бахмута. И Анна Маляр, заместитель министра обороны, опровергла информацию о сдаче города и заявила, что ВСУ контролируют некоторые территории там.