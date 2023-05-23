Михайло Подоляк заявив, що на п'ятнадцятий місяць повномасштабної війни в Кремлі нарешті сформулювали мету "спеціальної військової операції" – не втратити Бєлгородську область. Також політик порадив якомога швидше залишити територію України, щоб уникнути "грандіозної катастрофи у Росії".

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Подоляк посміявся над провалами Росії на фронті

З кожним днем повномасштабної війни амбіції окупантів все зменшуються – від "Київ за три дні" вони перейшли до того, що не можуть отримати переваги на жодному з напрямків. А 22 травня "жестом доброї волі" дозволили легіону "Свобода Росії" зайти на територію Росії. Тепер головне завдання російської армії – не допустити падіння Бєлгородщини.

Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і починати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом та назавжди. Калуга, Тула, Рязань – це Росія",

– заявив Подоляк.

Також Подоляк наголосив, що росіянам саме час замислитися над об'єктивністю і відвести війська з України.

Нагадаємо, що нещодавно Подоляк прокоментував захід російських добровольчих підрозділів на територію Бєлгородської області. Він вважає, що у тоталітарних країнах неодмінно єдиною рушійною силою стає партизанський рух, але зазначив, що Україна не має безпосереднього стосунку до ситуації.

"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", – повідомив він.

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