Михайло Подоляк заявив, що на п'ятнадцятий місяць повномасштабної війни в Кремлі нарешті сформулювали мету "спеціальної військової операції" – не втратити Бєлгородську область. Також політик порадив якомога швидше залишити територію України, щоб уникнути "грандіозної катастрофи у Росії".
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Подоляк посміявся над провалами Росії на фронті
З кожним днем повномасштабної війни амбіції окупантів все зменшуються – від "Київ за три дні" вони перейшли до того, що не можуть отримати переваги на жодному з напрямків. А 22 травня "жестом доброї волі" дозволили легіону "Свобода Росії" зайти на територію Росії. Тепер головне завдання російської армії – не допустити падіння Бєлгородщини.
Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і починати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом та назавжди. Калуга, Тула, Рязань – це Росія",
– заявив Подоляк.
Також Подоляк наголосив, що росіянам саме час замислитися над об'єктивністю і відвести війська з України.
Нагадаємо, що нещодавно Подоляк прокоментував захід російських добровольчих підрозділів на територію Бєлгородської області. Він вважає, що у тоталітарних країнах неодмінно єдиною рушійною силою стає партизанський рух, але зазначив, що Україна не має безпосереднього стосунку до ситуації.
"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", – повідомив він.
"Звільнення" Бєлгородської області: останні події
- В ніч на 22 травня Російський добровольчий батальйон та легіон "Свобода Росії" перетнули кордон між Україною та Росією та зайшли в Бєлгородську область. Окремі бійці підрозділів опинилися і в Брянській області.
- Згодом у "Свободі Росії" повідомили, що вже звільнили перший населений пункт – Козинку, а передові загони вже заходять у Грайворон. Місцевих жителів військові закликали залишатися вдома і не чинити опору та пообіцяли звільнити від "путінських зомбі".
- Вранці 22 травня чиновники Бєлгорода провели термінове засідання щодо "тривожної ситуації" в області, а один з них обмовився про проблеми на одній з військових частин. В Кремлі на прорив кордону відреагували тільки через кілька годин і заявили, що в Бєлгородську область зайшли "українські диверсанти", і взагалі все це зроблено для того, щоб відвернути увагу від втрати Україною Бахмута. Та Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, спростувала інформацію про здачу міста та заявила, що ЗСУ контролюють деякі території там.