Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что россияне будут использовать управляемые авиабомбы для захвата города. Наши системы ПВО пока не имеют возможности их сбивать.

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Наступление на Часов Яр

Задачей российского наступления будет захват Донецкой области. По мнению Поповича, им это нужно, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты так называемой "сво". Сейчас уже начинаются бои на восточных окраинах Часового Яра. Россиянам он нужен, чтобы продвигаться в сторону Константиновки, а дальше уже прямая дорога: Дружковка, Краматорск, Славянск.

Это и есть цели наступления России. Никакого Харькова, Сум, Киева,

– отметил военный обозреватель.

Управляемые авиабомбы

По словам Поповича, если Россия ставит себе цели, это не означает, что эти территории будут под Россией. Однако россияне, вероятно, будут использовать то оружие, которое сейчас дает им преимущество – управляемые авиабомбы. Пока что у нас нет достаточного количества систем ПВО, чтобы их сбивать. В ближайшее время основные события будут разворачиваться именно вокруг Часового Яра.

"Те позиции, которые они не могут взять или обойти, они будут сносить бомбами, чтобы сделать невозможной их защиту и мы, сохраняя своих людей, отвели войска. Они будут получать абсолютно разрушенные населенные пункты, уничтоженную инфраструктуру, потому что у них такой средневековый подход – брать территорию", – прокомментировал военный обозреватель.

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