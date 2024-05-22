Одной из главных целей россиян в Донецкой области остается Часов Яр. Несмотря на безумный натиск врага, защитники стоят на обороне города.

В окрестностях Часового Яра продолжаются бои. В ГУР показали, как украинские бойцы эффективно уничтожают вражеских солдат, которые надвигаются на город.

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Охота на врага

В сообщении Главного управления разведки утверждается, что разведчики штурмуют оккупантов в одной из самых горячих точек Восточного фронта – в Часовом Яре.

Ведомство показало кадры работы воинов Международного легиона ГУР МО Украины.

Великолепная природа, прекрасное солнышко...⠀

...Великолепное место, чтобы посетить,

– говорится в подписи к эпическому видео штурмовых действий наших защитников.

Как защитники ликвидируют захватчиков: смотрите видео



Отметим, что по состоянию на 10:30 22 мая, согласно сведению Генштаба, на Краматорском направлении с начала суток противник предпринял шесть попыток улучшить тактическое положение. Враг атакует из Бахмута, в направлениях Часов Яр, Ивановское и Клещеевка. Сейчас три атаки уже отбиты – уничтожены танк и две БМД оккупантов. А три боестолкновения еще продолжаются. Во время штурма в районе Ивановского уничтожены четыре российских боевых машины десанта.

Ранее военные отмечали, что Часов Яр – стратегически важный город. Без его увлечения россияне не смогут дальше продвигаться в Донецкой области в направлении больших городов – Краматорска, Константиновки, Славянская и Дружковки. По прогнозам ветерана российско-украинской войны, в случае потери Часового Яра, эти четыре города сразу станут зоной боевых действий. Их будет удержать непросто, ведь они находятся в низине под Часовым Яром – это очень невыгодное положение.

Враг продвинулся в Часовом Яре по состоянию на 22 мая: смотрите карту

Напомним, что 18 мая в вечернем обращении президент Зеленский рассказал об удачно отраженном штурме россиян в Часовом Яре. Глава государства похвалил украинских военных, уничтоживших 20 единиц военной техники и вооружение оккупантов.