"Часов Яр – это ворота": в ВСУ объяснили, почему Россия так стремится захватить этот город

Ожесточенные бои сейчас идут за Часов Яр. В ВСУ ответили, почему так важно удерживать этот город.

После того, как враг в феврале оккупировал Авдеевку следующей большой целью он выбрал для себя именно Часов Яр. Сообщалось, что Путин приказывал своим воинам захватить этот город до 9 мая. Однако мощное сопротивление и героизм украинских воинов испортили планы главы Кремля.

В эфире телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, почему важно и в дальнейшем держать оборону Часового Яра.

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Ключ к оккупации Донецкой области

Калашников указал на несколько моментов, которые делают Часов Яр стратегически важным городом, а потому таким желанным для россиян.

Часов Яр – это оборонительный узел. Он является значительной преградой для врага. Это ворота для того, чтобы выйти дальше на оперативное пространство, то есть непосредственно уже к нашим городским агломерациям – Краматорска, Славянска, Константиновки, Дружковки. Противнику нужен Часов Яр, чтобы продолжить продвижение в этих направлениях.

Часов Яр – это высота, самая большая в данном регионе. Это такой кряж, с которого можно контролировать большую плоскость, которая находится под ним. С такой высоты лучше наносить огневые поражения из артиллерийских систем, а также препятствовать логистике украинских сил.

Часов Яр – фортпост, который сдерживает вражеские штурмовые действия с этого направления на южном фланге. Речь идет о Покровске и Торецке.

Часов Яр "съедает" военный ресурс противника. Здесь у россиян очень много живой силы погибает. Теряют боевую готовность вражеские подразделения и в техническом плане.

Часов Яр – препятствие для реализации первых целей Путина по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей.

К слову, в Третьей отдельной штурмовой бригаде показали уникальные кадры первых наступательных боев на севере Харьковщины.