Сделали выводы из Харьковщины: DeepState показали фото фортификаций на Днепропетровщине

Россияне вплотную подошли к Днепропетровской области. В связи с этим продолжается много дискуссий относительно состояния фортификаций в регионе.

DeepState отметили, что после критических проблем с ИФС на Харьковщине, все чаще звучали призывы по подготовке фортификаций на Днепропетровщине, передает 24 Канал.

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Что с фортификациями на Днепропетровщине

DeepState подтвердили, что оборонительные сооружения на админгранице Днепропетровской и Донецкой области строятся и показали эксклюзивные кадры масштабов.

Как выглядят оборонительные сооружения на Днепропетровщине / фото DeepState

Там отметили, что эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений.

Поэтому большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона"), егоза, МЗП, минные заграждения и т.д,

– указали DeepState.

Они сочетаются также с выстраиванием позиций различного типа, в том числе строятся под землей. Инженеры и ответственные люди за выстройку знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери.

Днепропетровщина готовится к обороне / фото DeepState

Ресурсов для построения фортификационных сооружений хватает, заметили в DeepState. Кроме этого, за каждый уровень выстраивания отвечают разные люди.

Непосредственно на линии боевого соприкосновения этим занимаются боевые бригады, но необходимо отметить, что им для этого также нужны ресурсы. Вторая линия находится в руках военных инженеров, которые строят все за счет ресурсов ОВА и государства в целом. Третья линия является наиболее серьезной и находится под специальной ответственностью, где работами также занимаются военные специалисты с определенными ресурсами,

– говорят там.

Вывод таков: к обороне Днепропетровщины давно готовятся и ИФС там присутствуют. Аналитики говорят, что процесс улучшился, однако фортификации не является панацеей от продвижения врага.