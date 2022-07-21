Наступление на Донбассе завершится в ближайшие недели: ISW спрогнозировали, куда смогут дойти россияне

Пока российские войска с проблемами, но продолжают продвигаться по территории восточных областей Украины. Однако вскоре они дойдут до точки, где не смогут продолжать активное наступление.

Такое мнение высказали 20 июля аналитики Вашингтонского Института изучения войны (ISW). Специалисты считают, что россияне приближаются к территории, которая более благоприятна для защитников Украины.

В то же время Россия открыто заявляет, что целью вторжения в Украину является не только Донбасс.

Почему наступление россии начнет тормозить

По мнению военных экспертов, сейчас уже ясно отслеживается, что российским войскам трудно продвигаться. Однако пока они только захватывают относительно малозаселенные территории. Это даже можно отследить на карте боевых действий.

Настоящие трудности у них начнутся, когда приблизятся к автодороге M03 вокруг Славянска и Бахмута. Там ведь они будут вынуждены неустанно штурмовать позиции не на открытой местности. Речь идет о трассе, которая является частью Европейского маршрута E40.

Плотность населения и застройка этих территорий растет, чем ближе они приближаются к E40. Они столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели.

– написали эксперты ISW.



Карта боевых действий на 20 июля / Скриншот из DeepState Map

Наступательная способность войск России снижается

Аналитики считают, что их мнение доказывает даже ситуация, которая была на фронте в течение июля. Ведь россияне продолжали вести тяжелые бои за небольшие населенные пункты.

В частности, пытались взять Северск с момента захвата Лисичанска и границы Луганской области 3 июля. Однако по состоянию на 20 июля так и не смогли достичь города, потому что застряли в боях за маленькие населенные пункты рядом. Такая же ситуация происходит у Бахмута. Там ведутся ожесточенные бои за небольшие населенные пункты на его востоке и юге.

За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северо-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощь в локальных боях.

– подытожили американские аналитики.

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