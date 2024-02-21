Есть ли у россиян ресурс пойти на Харьков и Киев: Данилов обратил на интересный факт

Россия сейчас не имеет возможностей как в феврале 2022 года, чтобы начать повторное наступление на Киев. И об этом свидетельствуют факты.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

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"Не будет такого, что они будут здесь, в Киеве, хозяйничать. Они это собирались сделать еще тогда, когда имели возможности. Я хочу сказать, что за 2 года войны мы повбивали им те зубы, которые у них были еще на февраль 2022 года, на февраль 2023 года. Ежедневно наши военные их стачивают, стачивают, стачивают и их больше не становится", – заявил Данилов.

Что указывает на неспособность России к масштабному наступлению

Секретарь СНБО добавил, что если бы Россия была способна проводить операции такого масштаба, то она не обращалась бы за помощью к другим авторитарным странам, в частности Ирану.

Относительно того, смогут ли россияне повторно наступать на Харьков, секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать все, чтобы это предотвратить.

"Мы будем делать все возможное, чтобы этого не произошло. Мы и наши военные, наша разведка наблюдаем, что происходит по накоплению ресурсов со стороны страны-агрессора на любом направлении... Они сегодня запускают ситуацию, связанную с Киевом, они запускают ситуацию, связанную с Харьковом, рассказывают о Запорожье", – отметил Данилов.

В этом контексте Данилов призвал к информационной гигиенте, ведь таким образом россиянами пытаются влиять на настроения украинцев.

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