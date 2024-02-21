Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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"Не буде такого, що вони будуть тут, у Києві, господарювати. Вони це збиралися зробити ще тоді, коли мали можливості. Я хочу сказати, що за 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були ще на лютий 2022 року, на лютий 2023 року. Щодня наші військові їх сточують, сточують, сточують і їх більше не стає", – заявив Данілов.

Що вказує на неспроможність Росії до масштабного наступу

Секретар РНБО додав, що якби Росія була здатна проводити операції такого масштабу, то вона не зверталася б за допомогою до інших авторитарних країн, зокрема, Ірану.

Щодо того, чи зможуть росіяни повторно наступати на Харків, секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме усе, аби цьому запобігти.

"Ми робитимемо все можливе, щоб цього не сталося. Ми і наші військові, наша розвідка спостерігаємо, що відбувається з накопичення ресурсів з боку країни-агресора на будь-якому напрямку... Вони сьогодні запускають ситуацію, пов'язану з Києвом, вони запускають ситуацію, пов'язану з Харковом, розповідають про Запоріжжя", – зазначив Данілов.

У цьому контексті Данілов закликав до інформаційної гігієни, адже таким чином росіянами намагаються впливати на настрої українців.

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