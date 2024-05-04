О ситуации в Харькове 24 Каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко, отметив, что идея россиян захватить или уничтожить город остается. Горожане готовы к любому развитию событий.

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Идея захватить Харьков

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 3 мая заявил, что об открытии новой линии фронта говорить рано. Для этого российская армия должна сосредоточить группировку минимум из 100 тысяч военнослужащих, пока такого скопления у оккупантов нет.

Однако, по словам корреспондента из Харькова, пока никуда не делись попытки россиян захватить территории и пройти дальше на Купянском направлении.

Продолжаются очень мощные обстрелы населенных пунктов на севере Харьковской области. Идея захватить Харьков или уничтожить, как была 800 дней назад, так и остается,

– отметила Черненко.

Также она добавила, что это касается не только Харькова. ВСУ стоят на своих позициях, строят фортификационные сооружения. Противовоздушная оборона в этих пределах тоже работает.

Настроения харьковчан

По словам корреспондента, харьковчане уже не верят в то, что россияне захватят город. В чем-то есть определенный фатализм, ведь жители города постоянно живут под эмоциональным давлением, но веры в то, что захватят Харьков сейчас, если не захватили в 2022 году, нет.

Вместе с тем люди понимают, что надо готовиться и они подготовлены к определенным тяжелым временам, которые могут наступить. У каждого есть от набора воды до аптечки и снятой наличности, чтобы быть готовым ко всему: от блэкаута до холодной зимы.

Каких-то панических настроений в Харькове нет. Город живет, как жил,

– подчеркнула Черненко.

Уничтоженные предприятия

Корреспондентка рассказала, что в Харькове остается большое количество уничтоженных предприятий, которые борются за то, чтобы их восстановили. Возможно в другом городе или области, но главное, что они хотят продолжать работать

"Я верю, что с разрушенными сегодня ночью предприятиями удастся это сделать", – добавила Черненко.

Обратите внимание! В ночь на 4 мая россияне атаковали Харьков беспилотниками. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате падения обломков сбитых "Шахедов" загорелось гражданское двухэтажное офисное здание в Основянском районе.

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