Про ситуацію в Харкові 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що ідея росіян захопити або знищити місто залишається. Містяни готові до будь-якого розвитку подій.
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Ідея захопити Харків
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 3 травня заявив, що про відкриття нової лінії фронту говорити зарано. Для цього російська армія має зосередити угруповання щонайменше зі 100 тисяч військовослужбовців, наразі такого скупчення в окупантів немає.
Однак, за словами кореспондентки з Харкова, поки нікуди не поділись спроби росіян захопити території й пройти далі на Куп'янському напрямку.
Тривають дуже потужні обстріли населених пунктів на півночі Харківської області. Ідея захопити Харків або знищити, як була 800 днів тому, так і залишається,
– зазначила Черненко.
Також вона додала, що це стосується не лише Харкова. ЗСУ стоять на своїх позиціях, будують фортифікаційні споруди. Протиповітряна оборона в цих межах теж працює.
Настрої харків'ян
За словами кореспондентки, харків'яни вже не вірять в те, що росіяни захоплять місто. В чомусь є певний фаталізм, адже мешканці міста постійно живуть під емоційним тиском, але віри в те, що захоплять Харків зараз, якщо не захопили у 2022 році, немає.
Разом з тим люди розуміють, що треба готуватись і вони підготовлені до певних важких часів, які можуть наступити. В кожного є від набору води до аптечки та знятої готівки, аби бути готовим до всього: від блекауту до холодної зими.
Якихось панічних настроїв в Харкові немає. Місто живе, як жило,
– підкреслила Черненко.
Знищені підприємства
Кореспондентка розповіла, що в Харкові залишається велика кількість знищених підприємств, які борються за те, щоб їх відновили. Можливо в іншому місті чи області, але головне, що вони хочуть продовжувати працювати
"Я вірю, що зі зруйнованими сьогодні вночі підприємствами вдасться це зробити", – додала Черненко.
Харків: останні атаки на місто
- Російські окупанти 3 травня вдарили по Холодногірському району Харкова далекобійною зброєю УМПБ Д-30. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, ворожа бомба знищила кілька приватних будинків. Двоє чоловіків зазнали легких поранень. Також відомо про одну загиблу жінку, якій було 82 роки.
- У Харкові пролунали щонайменше 2 вибухи 2 травня. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували керованими авіаційними бомбами.
- У ніч на 27 квітня росіяни влучили в медичний заклад Харкова ракетами С-300. Окупанти вдарили по психіатричних корпусах. У будівлі не залишилось жодного цілого вікна.