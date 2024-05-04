Про ситуацію в Харкові 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що ідея росіян захопити або знищити місто залишається. Містяни готові до будь-якого розвитку подій.

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Ідея захопити Харків

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 3 травня заявив, що про відкриття нової лінії фронту говорити зарано. Для цього російська армія має зосередити угруповання щонайменше зі 100 тисяч військовослужбовців, наразі такого скупчення в окупантів немає.

Однак, за словами кореспондентки з Харкова, поки нікуди не поділись спроби росіян захопити території й пройти далі на Куп'янському напрямку.

Тривають дуже потужні обстріли населених пунктів на півночі Харківської області. Ідея захопити Харків або знищити, як була 800 днів тому, так і залишається,

– зазначила Черненко.

Також вона додала, що це стосується не лише Харкова. ЗСУ стоять на своїх позиціях, будують фортифікаційні споруди. Протиповітряна оборона в цих межах теж працює.

Настрої харків'ян

За словами кореспондентки, харків'яни вже не вірять в те, що росіяни захоплять місто. В чомусь є певний фаталізм, адже мешканці міста постійно живуть під емоційним тиском, але віри в те, що захоплять Харків зараз, якщо не захопили у 2022 році, немає.

Разом з тим люди розуміють, що треба готуватись і вони підготовлені до певних важких часів, які можуть наступити. В кожного є від набору води до аптечки та знятої готівки, аби бути готовим до всього: від блекауту до холодної зими.

Якихось панічних настроїв в Харкові немає. Місто живе, як жило,

– підкреслила Черненко.

Знищені підприємства

Кореспондентка розповіла, що в Харкові залишається велика кількість знищених підприємств, які борються за те, щоб їх відновили. Можливо в іншому місті чи області, але головне, що вони хочуть продовжувати працювати

"Я вірю, що зі зруйнованими сьогодні вночі підприємствами вдасться це зробити", – додала Черненко.

Зверніть увагу! У ніч на 4 травня росіяни атакували Харків безпілотниками. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" спалахнула цивільна двоповерхова офісна будівля в Основ'янському районі.

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