Оккупанты прорвали границу: что сейчас происходит на севере Харьковщины

Российская армия начала контрнаступление, атаковав северные районы Харьковской области. Враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионе и ввести в заблуждение Силы обороны.

Ситуация на Харьковском направлении остается контролируемой. Об этом в эфире телемарафона рассказал Николай Глущенко, начальник секции 2 отдельного отряда спецназначения. Военный заверил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий.

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Какая обстановка на севере Харьковщины

По словам бойца, противник проводит демонстрационные действия вдоль государственной границы Украины, пытаясь усилить давление на защитников.

Оккупанты на фоне сообщений о наступлении на Харьков в Белгородской области осуществляет ротацию подразделений, которые потеряли боеспособность на Лиманско-Купянском направлении для введения в заблуждение Сил обороны Украины.

Параллельно с этим активизировалась работа ДРГ и разведывательных БПЛА. Россияне продолжают заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы таких, как Стрелечья и Пыльная.

Что происходит в районе Пыльной: смотрите на карте

Что происходит в районе Стрелечьей: смотрите на карте

Основная сила врага – пехота, усиленная бронетехникой. Враг осуществляет эти действия, чтобы отвлечь наших военных с главных направлений.

Кроме того, в связи с близким расположением области к стране-агрессору Россия продолжает террористическими методами наносить артиллерийские и ракетные удары по гражданским объектам и населению в целом.

Военный отметил, что это делается для запугивания мирных людей и дестабилизации обстановки в регионе.

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