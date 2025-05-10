"От домов – только кирпичи": ВСУ поразили жуткими кадрами Волчанска за год боев

В начале мая в 2024 году Россия начала наступление на севере Харьковской области. Оккупантов уже год сдерживают наши защитники. Эпицентром главных боев а этом участке фронта остается город Волчанск.

34 Отдельный мотопехотный батальон "Волкодавы" были первыми, кто принял бой с оккупантами в Волчанске весной 2024 года. За это время, говорят воины, они не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны, передает 24 Канал.

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Что произошло с Волчанском за год войны

По словам бойцов, за год харьковского наступления захватчиков Волчанск практически сравняли с землей.

Кроме того, городские бои превратились в сверхтяжелые, ведь оборону приходится держать в руинах.

От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним – норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно,

– объяснил комбат.

Какой Волчанск через год после наступления России / Фото "Волкодавы"

Военные говорят, что оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно – территория.