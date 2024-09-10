Россияне перебросили свежие силы на Харьковское направление: в 3 ОШБр назвали цель врага

На Харьковщине, в полосе ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады, возросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. Оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что высокой интенсивности удалось достичь потому, что на этом направлении изменился противник. Пришел новый мотострелковый полк, который сейчас ежедневно отправляют на штурмы.

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Враг перебросил свежие силы

Несмотря на интенсивность боев, бойцы 3 ОШБр достойно выполняют свои боевые задачи, поэтому враг успеха не имеет. Зато несет большие потери. Только в течение недели пехота ликвидировала 200 оккупантов, которые пытались штурмовать.

Поэтому ситуация непростая, но украинские воины ее полностью контролируют. Положение дел на Харьковщине динамично меняется, иногда интенсивность боевых действий почти прекращается, а иногда фиксируют десятки атак в сутки.

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Именно потому, что россияне хотят и планируют проводить здесь наступательные действия, они перебросили сюда свежие силы, новые ресурсы. Ими пытаются наступать,

– добавил Максим Жорин.

В течение суток фиксируют по 7 – 9 "накатов" вражеской пехоты, которая группами от 5 до 10 военнослужащих пытается зайти на наши позиции. Именно поэтому сейчас высокая интенсивность, ежедневно оккупанты делают попытки прорыва.

Начало Курской операции не повлияло на Харьковщину, переброски вражеских сил не было заметно. Более того, фиксируется усиление и обновления разбитых подразделений.

Сюда заводят более свежие войска, поэтому непосредственно на поле боя мы не почувствовали каких-то изменений. Свою плановую работу враг проводит так, как и проводил, подразделения не снимает,

– отметил заместитель командира 3 ОШБр.