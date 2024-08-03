Враг сместил акцент: что происходит на Харьковском направлении

Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу оккупантов под Волчанском, что на Харьковщине. Ситуация на этом направлении стабилизировалась, впрочем враг не отказывается от планов продвигаться дальше.

Оборонительной позицией россиян на этом направлении был агрегатный завод. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что говорится о достаточно неплохом укреплении в городской агломерации.

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Какова ситуация на Харьковщине

На Волчанском агрегатном заводе действительно можно хорошо держать оборону, даже несмотря на то, что он в полуокружении. Если бы украинские военные имели достаточно сил, чтобы взять завод под свой контроль, то однозначно это сделали бы.

"В целом Волчанск по ландшафту разделен на две линии фронта. Россияне не имеют эффективного наступательного потенциала. Его полностью исчерпали за полтора месяца", – рассказал Андрей Крамаров.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

Враг понес большие потери. С самого начала оккупанты имели достаточно скромную комплектацию техникой, артиллерией и живой силой. Они погрязли в городских боях и не смогли продвинуться.

Линия фронта стабилизирована, происходят не такие интенсивные бои, которые мы видели раньше. Штурмовые группы врага пытаются продвинуться, но их эффективно уничтожают Вооруженные Силы Украины.

Предпосылок для активного продвижения нет, а все внимание оккупационной армии сейчас обращено к Донецкой области. Именно там враг сосредоточил свою наибольшую силу,

– подчеркнул военный эксперт.