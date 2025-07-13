Впервые за 2 года Россия открывает новое направление наступления на Харьковщине, – ISW

В последнее время оккупанты увеличили количество атак на Харьковщине в несколько раз. Кроме того, врагу удалось осуществить продвижение в районе нескольких населенных пунктов. Аналитики Института изучения войны объяснили оживление россиян на этом участке фронта.

В начале июля 2025 года российские войска впервые зашли в населенный пункт Меловое и продолжили расширять плацдарм на юго-запад от поселка, передает 24 Канал.

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Россия наступает на Великий Бурлук

Этот участок международной границы между Харьковским (теперь Южно-Слобожанским) и Купянским направлениями оставался преимущественно неактивным в течение последних двух лет войны.

Где Россия создала новый плацдарм на Харьковщине: смотрите на карте

Однако недавняя переброска туда элементов 83-го полка и подразделений 72-й дивизии указывает на возможную подготовку российского командования к более масштабному наступлению в этом районе.

Еще в январе аналитики предполагали, что враг планирует наступление на Великий Бурлук с двух направлений – с северо-запада (у Волчанска) и юго-востока (у Двуречной). Однако за последние шесть месяцев российские войска не смогли осуществить существенного продвижения к Большому Бурлуку со стороны Волчанска или Двуречной. Теперь российское командование, очевидно, открывает новое направление наступления на этот населенный пункт.

За последние 10 дней российские силы продвинулись примерно на 5 километров от международной границы и удерживают позиции примерно в 16 километрах к северо-востоку от Великого Бурлука. Вероятно, они попытаются расширить выступление к северо-востоку от Великого Бурлука и захватить Хатнее перед дальнейшей атакой на сам населенный пункт.

В то же время им придется преодолеть водные препятствия в этом районе, в частности реку Великий Бурлук, которая проходит вдоль линии Шевченково –Михайловка – Великий Бурлук. Эта линия населенных пунктов вдоль реки может стать серьезным препятствием для российских войск, если украинские силы решат обороняться здесь.

Захват Великого Бурлука усложнил бы украинскую оборону на Харьковском (в районе Волчанска) и Купянском (в районе Двуречной) направлениях, ведь российские силы, скорее всего, получили бы возможность использовать ствольную артиллерию для перерезания украинских наземных логистических маршрутов и поражения как передовых, так и ближних тыловых позиций ВСУ в обоих направлениях.

Прорыв украинской обороны в районе Волчанска и Двуречной позволил бы россиянам создать буферную зону для защиты Белгородской области от украинских обстрелов хотя бы на одном участке северной Харьковщины. Линия Волчанск – Великий Бурлук – Двуречная также могла бы стать важным элементом обороны в пределах российской буферной зоны в северной части Харьковской области, если российские силы смогут соединить наступления с трех направлений в средне- или долгосрочной перспективе.