Были готовы: Силы обороны о начале массированного наступления врага на Харьковщине

Российские оккупанты начали массированные наступательные действия на Харьковщине, в зоне ответственности 42-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Это не стало неожиданностью для украинских защитников – они нанесли потери оккупантам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бойцов бригады. Военные опубликовали видео, которое это подтверждает.

Смотрите также Спасли Харьков от обстрелов артиллерии․ Бойцы ГУР о сверхсложной операции, длившейся полгода

"К наступлению были готовы. Отбиваем. Боевые действия продолжаются", – заявили в бригаде.

Силы обороны отражают штурмы врага на Харьковском направлении / Скриншот с видео



Защитники уничтожают оккупантов / Фото Скриншот из видео

Враг несет потери

Также воины 42-й бригады сообщили о потерях российских захватчиков во время отражения атаки:

13 убитых и 27 раненых оккупантов;

2 ед. танков Т-62 уничтожено;

2 ед. танков Т-62 повреждены;

2 ед. БМП-3 уничтожено;

1 БТР поврежден.

Воины 42-й бригады отражают штурм россиян на Харьковщине: видео

По данным ресурса DeepState, враг активизировался на восточных границах Харьковщины и в районах населенных пунктов Старица и Бугруватка.