Можете сдаться в плен или перейти на нашу сторону, - "Свобода России" к оккупантам на Харьковщине
Источник:Свобода России
Россия начала наступление в Харьковскую область 10 мая. Легион "Свобода России" обратился к оккупантам, которые воюют в этом регионе.
Легион "Свобода России" опубликовал обращение к оккупантам, которые находятся на Харьковщине. Они отметили, что абсурдная "Харьковская операция" унесла уже тысячи жизней их собратьев, но у них еще есть выбор.
Смотрите также Оккупанты пытаются сунуть вглубь, – Сырский о сложной ситуации на Харьковщине
Начало программы "Путь чести"
Бойцы предлагают захватчикам несколько вариантов. В частности, они могут сдаться в плен и жить или перейти на нашу сторону.
Вы имеете право не выполнять преступный приказ. Мы объявляем старт программы безопасной сдачи в плен для россиян "Путь чести",
– объяснили в легионе.
Они также гарантируют безопасный выход с поля боя, питание, медицинскую помощь и право выбора. Военные также подчеркнули, что множество военнослужащих российской армии, понимая к чему ведет командование, уже закончили свою службу в преступной армии с честью, сдавшись в плен или изменив сторону.
Обратиться можно по контактам:
- Telegram: @Path_of_honor
- Signal: path_of_honor.01
- Почта: Path_of_honor@proton.me
- WhatsApp: +380666361603
Где Россия проводит наступательные действия на Харьковщине
- Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. По его словам, враг использует пехоту и технику.
- По информации Генерального штаба, на Харьковщине наши войска осуществляют огневое поражение противника с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов. Волошин отметил, что принимаются все меры против попыток вести наступательные действия и попыток продвинуться вглубь территории нашего государства.
- Спикер объяснил, что сейчас российская армия проводит наступательные мероприятия небольшими штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытаются продвигаться в районах к северу от этого населенного пункта.