Можете сдаться в плен или перейти на нашу сторону, - "Свобода России" к оккупантам на Харьковщине

Россия начала наступление в Харьковскую область 10 мая. Легион "Свобода России" обратился к оккупантам, которые воюют в этом регионе.

Легион "Свобода России" опубликовал обращение к оккупантам, которые находятся на Харьковщине. Они отметили, что абсурдная "Харьковская операция" унесла уже тысячи жизней их собратьев, но у них еще есть выбор.

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Начало программы "Путь чести"

Бойцы предлагают захватчикам несколько вариантов. В частности, они могут сдаться в плен и жить или перейти на нашу сторону.

Вы имеете право не выполнять преступный приказ. Мы объявляем старт программы безопасной сдачи в плен для россиян "Путь чести",

– объяснили в легионе.

Они также гарантируют безопасный выход с поля боя, питание, медицинскую помощь и право выбора. Военные также подчеркнули, что множество военнослужащих российской армии, понимая к чему ведет командование, уже закончили свою службу в преступной армии с честью, сдавшись в плен или изменив сторону.

Обратиться можно по контактам:

Telegram: @Path_of_honor

Signal: path_of_honor.01

Почта: Path_of_honor@proton.me

WhatsApp: +380666361603

Где Россия проводит наступательные действия на Харьковщине