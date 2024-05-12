Легіон "Свобода Росії" опублікував звернення до окупантів, які перебувають на Харківщині. Вони наголосили, що абсурдна "Харківська операція" забрала вже тисячі життів їхніх побратимів, але у них ще є вибір.

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Початок програми "Шлях честі"

Бійці пропонують загарбникам кілька варіантів. Зокрема, вони можуть здатися в полон та жити або перейти на наш бік.

Ви маєте право не виконувати злочинний наказ. Ми оголошуємо старт програми безпечної здачі в полон для росіян "Шлях честі",

– пояснили у Легіоні.

Вони також гарантують безпечний вихід із поля бою, харчування, медичну допомогу та право вибору. Військові також підкреслили, що безліч військовослужбовців російської армії, розуміючи до чого веде командування, вже закінчили свою службу в злочинній армії з честю, здавшись у полон або змінивши сторону.

Звернутись можна за контактами:

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Де Росія проводить наступальні дії на Харківщині