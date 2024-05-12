У своєму зведенні з фронту за 12 травня Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти активізували наступ на декількох напрямках, намагаючись просунутися вглиб України. Він наголосив, що спроби ворога прорвати оборону зупинено завдяки роботі розвідки, артилерії та безпілотних систем.

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Ситуація на фронті: зведення Сирського

За словами Сирського, на Харківщині цього тижня ситуація суттєво загострилась, особливо у прикордонних районах. Сили оборони України роблять все можливе для утримання оборонних рубежів та нанесення ворогу уражень.

Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.

Водночас на Куп'янському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках тривають запеклі бої, де ситуація змінюється дуже динамічно.

Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.

Зверніть увагу! Ворог має частковий успіх у деяких районах, тоді як українські військові відвойовують території та покращують свої позиції.

На Краматорському напрямку противник не припиняє спроби захопити Часів Яр Донецької області та відновити свої позиції біля Кліщіївки в тому ж регіоні. Проте російські загарбники успіху нема – їм протистоять наші воїни, які упродовж місяців розвивали оборонну стратегію.

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Інститут вивчення війни пояснював, що для Кремля наступ на Харківщині був "ризиковим кроком". Окупанти розпочали операцію з обмеженими ресурсами, немає підстав вважати, що їм вдасться захопити Харків чи інші важливі цілі. За словами аналітиків, ймовірно, Путін сподівається, що Україна не розпочне контрнаступ та його армія зможе утримувати захоплені ділянки.

Експерти наголошують, що Києву слід планувати контрнаступальні операції в найближчій перспективі, аби зламати розрахунки Москви та перехопити ініціативу на свій бік. Водночас в ISW констатують, що підтримка Сил оборони України з боку Заходу має бути системною та своєчасною. Лише в такому разі можна сподіватися на бажаний результат.