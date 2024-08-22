Детали позже: 3 штурмовая бригада заинтриговала кадрами наступления на Харьковщине

В ВСУ заинтриговали украинцев наступлением на Харьковщине. Соответствующее видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада.

Ранее в бригаде рассказали, что на Харьковском направлении ударно-рейдовых действий стало значительно меньше. Россияне были в процессе "планирования и решения оперативных целей", а ВСУ остановили их продвижение в направлении поселка Боровая.

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Наступление на Харьковщине "в полном разгаре"

Еще 14 августа в 3 ОШБр уверяли, что будут противодействовать действиям российских войск, которые вероятнее всего после временного нокдауна станут на ноги.

А в четверг, 22 августа, в бригаде заинтриговали кадрами наступления на Харьковщине.

Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре,

– подписали видео в бригаде.

Военные пообещали рассказать о деталях позже.

Первые кадры наступления ВСУ на Харьковском направлении: смотрите видео

К слову, 20 августа в пресс-службе ОТГ "Харьков" отмечали, что на Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной.