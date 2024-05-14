Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что Генштаб наблюдал за действиями россиян и знал их планы. Вместе с тем в Харьковской ОВА рассказали о строительстве фортификаций.

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Точные удары по врагу

Свитан отметил, что на Харьковщине успешно работают несколько бригад. Их перебазировали туда заблаговременно еще до начала российского движения. В частности, удачные действия 3 штурмовой бригады или удары Ахилеса с 92 бригады по технике и живой силе врага.

Как минимум там развернуто 5 – 7 бригад. Они были развернуты буквально за несколько дней, понимая все процессы, предвидя действия. Это не было неожиданностью для нас. Серая зона, в которой топчутся россияне, это хороший полигон. Надо использовать такие механизмы уничтожения россиян,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Фронт должен стать границей

По словам военного эксперта, к сожалению, линия фронта проходит по территории Украины на Донбассе, на Юге. Было бы значительно лучше, чтобы эта линия фронта была на границе России, или вообще на территории России. Однако рано или поздно так и произойдет.

"Надо было еще в 2014 году тянуть линию обороны вдоль всей линии границы. В Харьковской, Черниговской и Сумской областях, тогда бы не было таких проблем. Линия границы будет линией боевого соприкосновения. Нельзя воевать в одном месте", – подчеркнул летчик-инструктор.

Эвакуация людей

Как он отметил, эвакуацию людей также надо было проводить раньше. Зона расстоянием 30 километров вокруг границы в потенциальной опасности. Поэтому сейчас надо уже начинать эвакуацию на Сумщине и Черниговщине с приграничных территорий.

Надо вывозить людей и во-первых не мешать строить фортификации и во-вторых принимать военные решения,

– подчеркнул Свитан.

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