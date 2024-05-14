Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що Генштаб спостерігав за діями росіян і знав їхні плани. Разом з тим у Харківській ОВА розповіли про будівництво фортифікацій.

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Влучні удари по ворогу

Світан зазначив, що на Харківщині успішно працюють декілька бригад. Їх перебазували туди завчасно ще до початку російського руху. Зокрема, вдалі дії 3 штурмової бригади або удари Ахілесу з 92 бригади по техніці та живій силі ворога.

Як мінімум там розгорнуто 5 – 7 бригад. Вони були розгорнуті буквально за декілька днів, розуміючи всі процеси, передбачаючи дії. Це не було несподіванкою для нас. Сіра зона, в якій топчаться росіяни, це хороший полігон. Треба використовувати такі механізми знищення росіян,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Фронт має стати кордоном

За словами військового експерта, на жаль, лінія фронту проходить по території України на Донбасі, на Півдні. Було б значно краще, аби ця лінія фронту була на кордоні Росії, або взагалі на території Росії. Однак рано чи пізно так і станеться.

"Треба було ще у 2014 році тягнути лінію оборони вздовж усієї лінії кордону. У Харківській, Чернігівській і Сумській областях, тоді б не було таких проблем. Лінія кордону буде лінією бойового зіткнення. Не можна воювати в одному місці", – наголосив льотчик-інструктор.

Евакуація людей

Як він зазначив, евакуацію людей також треба було проводити раніше. Зона відстанню 30 кілометрів довкола кордону в потенційній небезпеці. Тому нині треба вже починати евакуацію на Сумщині та Чернігівщині з прикордонних територій.

Треба вивозити людей і по-перше не заважати будувати фортифікації і по-друге приймати військові рішення,

– підкреслив Світан.

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