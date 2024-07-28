Комбат ударных БпАК рассказал, как россияне усилили давление на Харьковщине

Несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении. Круглосуточно происходят штурмы и атаки с помощью дронов, а также самолетов, которые сбрасывают разного веса КАБы.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что Силы обороны различными способами пытаются снизить интенсивность применения вражеской авиации.

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"Давление от россиян действительно усилилось, несмотря на потери, которых он существенно испытывает. Противник пытается совершать более активные ударно-штурмовые действия и поддерживать их на отметке "высокая интенсивность", – подчеркнул Федоренко.

Здесь важно отметить, чем это заканчивается для врага. За последнее время на Харьковском направлении россияне успехов не имели. Украинским военным удается надежно удерживать позиции и уничтожать вражеский потенциал. Также формировать предпосылку к отражению ряда позиций, а значит деоккупировать нашу землю.

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Противник интенсивно применяет беспилотные системы как ударного, так и разведывательного типа. Под корректировку своих "крыльев" россияне осуществляют поражение украинских позиций путем достаточного количества грозного оружия. Говорится об авиации, которая запускает управляемые авиабомбы разного веса. Ею стремятся попасть не только по передней линии, но и по прифронтовым населенным пунктам, в частности Харькову.

Можно ли положить конец вражеской авиации или снизить интенсивность ее применения? Да, можно. Силы обороны над этим активно работают,

– отметил Ахиллес.

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Видим "хлопок", который почти ежедневно происходит в глубине российского оперативного пространства. Уничтожаются объекты, которые имеют непосредственное отношение к оккупационным войскам, а также те, которые наполняют их экономику "нефтедолларом". В частности, базы по переработке нефтепродуктов.

Нам очень необходимо расширенное разрешение от международных партнеров на применение высокоточного оружия в глубине России. В частности, по аэродромам, чтобы снизить интенсивность применения врагом авиации и таким образом снизить влияние на наши позиции,

– констатировал комбат.