Россия пытается продвигаться пехотой вдоль лесополос, - НГУ о ситуации на Харьковщине

Во время первых дней наступления на Харьковщину Россия активно привлекала бронетехнику. Сейчас же российское командование в атаку отправляет преимущественно пехотные группы вдоль лесополос.

Подобную тенденцию украинское командование наблюдает в течение 3 – 4 дней. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук, передает 24 Канал.

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По российской пехоте работают снайперы и дроны

Украинские защитники прежде всего работают над своевременным выявлением передвижений российских пехотных групп.

"За последнее время мы видим то, что враг привлекает именно группы пехоты, которые пытаются проникнуть через линию границы", – рассказал Руслан Музычук.

Россияне делают попытки продвигаться и занимать позиции возле населенных пунктов. Они проходят вдоль лесополос и некоторых участков дорог.

Сейчас на Харьковщине по российской армии продолжают работать снайперы и FPV-дроны. Последние достаточно эффективно себя проявили еще в первый день обострения ситуации на северном пограничье региона. За один день нацгвардейцы уничтожили примерно 10 единиц бронетехники.

Тогда ее Россия задействовала еще активно, а вот последние несколько дней в наступление идут преимущественно пехотные группы. По словам Музычука, этому поспособствовала, в частности, и эффективная работа с БпЛА.

Она способствует решению многих угрожающих ситуаций на этом направлении,

– сказал представитель Нацгвардии.

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