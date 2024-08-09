Россияне в Волчанске готовятся штурмовать район Агрегатного завода

Оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" рассказала, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции наших военных. Россияне готовятся к штурмам в районе Волчанска.

Стоит заметить, что за минувшие сутки на Харьковском направлении было 6 боевых столкновений. Все – в районе Волчанска. Оккупанты там продолжают штурмовые действия.

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Что известно о подготовке врага к штурмовым действиям

В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода,

– заявили наши военные.

По их данным, для этого враг:

привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153 танкового полка 47 танковой дивизии,

провел мероприятия логистического обеспечения.

Более того, в районе Глубокого российские оккупанты минируют местность. Также враг привлек личный состав подразделений 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, который имеет низкое морально-психологическое состояние.

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Оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" рассказала, что, кроме 6 боевых столкновений, на Харьковском направлении враг нанес:

1 авиаудар, использовав 2 управляемые авиационные бомбы;

40 ударов дронами-камикадзе;

429 атак позиций Сил обороны Украины.

Кстати, несмотря на события в Курской области, россияне не уменьшают численность своих войск на этом направлении.

Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал 8 августа в эфире телемарафона, что оккупанты проводят внутренние ротации, привлекают личный состав, который ранее был на втором эшелоне.